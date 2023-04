A Vigliano un nuovo mezzo per la Protezione Civile

Un nuovo mezzo per la Protezione Civile di Vigliano Biellese. Lo annuncia il direttivo tramite una nota agli organi di stampa locali: “Nelle ultime settimane la nostra associazione è riuscita ad ampliare il proprio parco auto con un nuovo mezzo di emergenza. Un ringraziamento a tutti i volontari della nostra associazione che, grazie alla loro disponibilità nel svolgere i servizi, anche quelli più ardui come l'emergenza in Ucraina, hanno reso possibile l'acquisto del mezzo; e grazie a chi si è dedicato all'allestimento e a tutte le operazioni di pulizia e preparazione”.