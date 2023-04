Il Comitato Cittadini Biellesi oggi Sabato 1 aprile e sabato 8 aprile dalle 9 alle 13 sarà presente in Piazza Falcone angolo via Liguria per dire no alla privatizzazione dell' acqua e per dire no agli animali nei circhi.

Il Comitato in entrambi i casi avvierà una raccolta firme. Nelle scorse settimane il comitato aveva raccolto firme per dire no al pagamento dei parcheggi all'ospedale.