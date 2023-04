Cerrione, approvato in Consiglio il bilancio di previsione

Giovedì scorso ha avuto luogo il consiglio comunale di Cerrione. All'ordine del giorno lo scioglimento della convenzione di segreteria. “Il dottore Carenzo dal 1° Aprile prenderà servizio presso la Provincia di Biella – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola – A nome dell'amministrazione e dei dipendenti l'ho ringraziato per la disponibilità che in questi anni ha messo a disposizione del Comune. Qui, prenderà servizio la dottoressa Anna Garavoglia”.

È poi seguito l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione. “Il bilancio approvato pareggia in 7.182.219,03 euro – sottolinea il primo cittadino - Gli impegni per il 2023 vedono impegnate le cifre di 1.087.596 per servizi istituzionali, 1.017.536 per sviluppo sostenibile e tutela territorio ed ambiente, 821.224 per politiche sociali e della famiglia, 520.345 per rimborsi e prestiti, 588.000 per servizi conto terzi e partite di giro, 268.020 per trasporti e diritti alla mobilità. È stato previsto un capitolo di spesa anche per il Servizio Civile Universale: da giugno, infatti, ci saranno due giovani ragazze. È previsto anche un contributo per borse di studio di 4.500 euro per l'acquisto di libri, senza dimenticare quello destinato al Distretto del Commercio per aiuti alle attività commerciali. Altri contributi per sterilizzazione felini randagi e recupero della fauna selvatica. Inoltre, sono stati illustrati tutti i fondi del PNRR di cui Cerrione ha ricevuto per l'efficientamento di scuole, edificio comunale, nuovo archivio, sistemazione Rio Merdarello e da ultimo, ma non per importanza, la costruzione del nuovo asilo nido”.

Il bilancio è stato approvato con i soli voti della maggioranza; la minoranza, invece, ha espresso voto contrario. “Al punto relativo all'approvazione del regolamento dei locali di proprietà comunale, su richiesta della minoranza di inserire anche il campo sportivo e le giornate di utilizzo del teatro parrocchiale, già stabilite da una convenzione, all'unanimità si è rinviato il punto al prossimo consiglio” ha concluso il sindaco Zerbola.