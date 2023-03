Ad Occhieppo Inferiore ampliamento degli orari del Comune

Ampliamento degli orari di ricevimento al pubblico degli uffici del Comune di Occhieppo Inferiore in vigore da domani, sabato 1° aprile.

“Gli orari attuali – dichiara la sindaca Monica Mosca – erano quelli del periodo covid. Abbiamo aspettato lo scorso inverno e, non essendoci stata un’altra ondata di pandemia, ora cambiamo con serenità”.

“Rimarrà il ricevimento su prenotazione – precisa Mosca - per quanto riguarda la carta d’identità elettronica, la cui procedura richiede circa 15-20 minuti. Ed abbiamo inserito il mercoledì, presso l’ambulatorio medico-sociale di via Aporti 7, come giorno di ricevimento dell’assistente sociale”.

I nuovi orari si possono consultare al link https://www.comune.occhieppo-inferiore.bi.it/archivio/news/NUOVO-ORARIO-DAL-01042023_695.asp .