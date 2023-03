Successi e medaglie, Valdigne Triathlon ai Mondiali di Winter Triathlon e al Duathlon Piacenza FOTO

Lo spettacolo del Winter Triathlon nella sua massima espressione del Mondiale è andato in scena nelle nevi norvegesi di Lillehammer. Gli Atleti sono stati messi a dura prova, oltre che dalle fatiche della disciplina, da un meteo particolarmente avverso, le gare si sono disputate infatti, quasi tutte, sotto un’incessante nevicata, temperature rigide e con un vento particolarmente forte.

Grandi soddisfazioni, ancora una volta, per la Nazionale Italiana guidata dal valdostano Marco Bethaz che ha fatto un vero e proprio “en plein” di medaglie in tutte le gare della manifestazione. Per i colori azzurri (e di Valdigne Triathlon) straordinaria prova per il cuneese Riccardo Giuliano che, nella prova “Enduro” (run-bike-ski-run-bike-ski) Junior, ha conquistato, con una gara magistrale, l’alloro Mondiale, per lui, di altissimo livello, le due frazioni in mtb sulla neve. In questa Stagione, Riccardo Giuliano (ancora nella Categoria Youth B) ha vinto i titoli della Categoria Junior di Campione Italiano, Europeo e Mondiale.

Nella giornata successiva (Domenica 26 marzo) il giovane Atleta ha conquistato uno splendido argento nella prova a Staffetta Junior in coppia con Emilia Cappelletti. Veramente una trasferta norvegese ricca di soddisfazioni per la Nazionale Azzurra! Domenica 26 marzo, si è disputato l’ormai classico Duathlon “La Primogenita” di Piacenza organizzato da Stefano Bettini e il Team di Piacenza Triathlon. Al maschile ottimo rientro con l’11° posto assoluto e il 4° tra gli S1 per il novarese Nicolò Fontana, reduce da una positiva stagione nel Cross Country.

Ancora una medaglia, con una gara tra i migliori, per il biellese Marco Schiapparelli, argento tra i numerosi e performanti M2, con tre frazioni di grande intensità, per lui un inizio stagione da incorniciare con podi e grandi prestazioni. Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon che hanno potuto apprezzare le prestazioni dei loro atleti, ora il focus sarà sui campionati Italiani di Duathlon Sprint a Imola.