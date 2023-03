Rally, buone prove di Biella Corse al Team 971 ed al Camunia

Buoni risultati per gli equipaggi e i navigatori Biella Corse lo scorso fine settima al Rally Team 971 di Settimo Torinese (Torino) e al Camunia Rally di Breno (Brescia).

Rally Team 971

A Settimo Torinese il miglior risultato fra gli equipaggi della Scuderia è stato ottenuto da Christian Zeppegno e Manlio Rubiola che, con la loro Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5), hanno chiuso quarti di gruppo e di classe e con un ottimo 21° posto assoluto.

“Il nostro è stato un bel rally” ha commentato al termine l’equipaggio “anche se un problema allo sterzo, poi sistemato, non ci ha permesso di fare al meglio lo shakedown. In gara siamo andati bene ma quando ha cominciato a piovere … con l’asfalto così viscido non ce la siamo sentita di rischiare. Abbiamo mollato un po’ e così abbiamo perso il terzo posto di classe, per soli nove secondi! Ci rifaremo la prossima volta!”.

Bello anche il “971” di Piero Magnani ed Edoardo Bertella, per la prima volta in gara con una Suzuki Swift Sport Hybrid (gruppo RC5N, classe RA5H). Hanno chiuso primi di classe, undicesimi di gruppo e trentaquattresimi assoluti. Va anche ricordato che Magnani, che era alla sua seconda gara, si è piazzato al settimo posto nella classifica della categoria “Over 55”.

Niente da fare, invece, per Giuseppe Licari che, in questa occasione, portava al debutto la figlia Andrea Licari su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). Sono stati fermati da un’uscita di strada, che li ha tolti di gara nel corso della seconda prova speciale.

Ottima infine la “performance” del navigatore Biella Corse Tiziano Pieri, che ha sostituito papà Luca, impegnato in gara al Camunia, a fianco del pilota Massimo Marasso su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). Ha chiuso il rally al quinto posto assoluto, di gruppo e di classe. “La nostra è stata una bella gara” ha spiegato il navigatore al termine. “Siamo partiti forte e siamo sempre stati fra i primi cinque della classifica. Quando ha cominciato a piovere, però, abbiamo faticato parecchio, perché avevamo su le gomme da asciutto … ma il pilota è stato bravo e siamo comunque riusciti a mantenere la posizione!”.

Camunia Rally

Buona anche la gara, in provincia di Brescia, al Camunia Rally, dei valdostani di Biella Corse Patrich Chironi e Yannick Joly. Con la loro Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3) hanno infatti chiuso secondi di classe, venticinquesimi di gruppo e sessantesimi nella classifica assoluta della gara. “E’ stato un gran bel rally” ha commentato l’equipaggio al termine; “peccato che sulle ultime due prove abbia cominciato a piovere. Abbiamo alzato un po’ il piede e così ci siamo persi il primo posto di classe. Ci rifaremo, però … anche perché il mezzo che il nostro preparatore ci ha messo a disposizione è davvero ottimo!”.

Per quanto riguarda i navigatori Biella Corse al via, il miglior risultato è stato ottenuto da Marco Zegna, in questa occasione al fianco del pilota Flavio Brega su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). Hanno chiuso all’ottavo posto assoluto, di gruppo e di classe.

Bene anche per Jessica Rosa che al “Camunia” ha navigato il pilota Cristian Saverio Grimaldi su di una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4). Hanno terminato la gara quinti di gruppo e di classe, venticinquesimi nella classifica assoluta della gara.

Enrico Gatto, che correva con il pilota Andrea Graziano Scolari su di una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2) ha chiuso invece settimo di classe, ventottesimo di gruppo e al 70° posto assoluto. "Abbiamo fatto un paio di errori che ci hanno penalizzato dal punto di vista della classifica” ha commentato il navigatore al termine; “ma a parte questo è andato tutto bene. Tenendo presente che il pilota doveva prendere un po' di confidenza con la macchina … e con me!"

Niente da fare, invece, per Luca Pieri, che al Camunia era in gara con il pilota Alan Ronchi su di un’altra Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). Hanno corso solo le due prove della prima giornata, poi si sono dovuti ritirare per un guasto meccanico.