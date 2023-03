Domenica 2 aprile, Vespa Club Biella e Steel Roses MC Biella, danno il via agli eventi su due ruote

Domenica 2 aprile, Vespa Club Biella organizza il campionato regionale di gimkana in vespa. Saranno aperte le iscrizioni alla corsa, a partire dalle ore 9:00; la 1a manche avrà inizio alle ore 10:00 e seguirà la seconda alle 11:30. Al termine delle gare verranno effettuate le premiazioni.

L’invito è esteso non solo ai partecipanti, ma a tutti coloro che vorranno vedere e supportare i vespisti in corsa. L’evento si terrà a Biella in Piazza Colonnetti e sarà possibile prenotare la colazione. Per ulteriori informazioni: 346.300.5838

Durante la stessa mattinata, si potrà partecipare all’evento “El Borracho Run”: il 1° motogiro della Valle Cervo. Il ritrovo e le iscrizioni verranno aperte a partire dalle 8:30, fino alle ore 10:00, presso “El Borracho”, Strada Vaglio Colma 55/A di Biella.

La partenza è fissata alle ore 10:30 e il percorso prevede una tappa presso il birrificio “Un Terzo”, per una degustazione di birra artigianale.

A seguito del rientro, è fissata la grigliata delle 13:30, allietati dalla musica dal vivo. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il bar al numero: 015.56.1328