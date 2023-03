Biella nuoto: Dalle finali regionali dei “Categoria” all’ultima tappa del Grand Prix esordienti “B”, FOTO

Con i campionati regionali di Categoria si chiude la parte invernale del comitato regionale Piemontese. Dopo le varie tappe della “Coppa Parigi”, che valgono come qualificazioni alle fasi regionali, tre atleti della compagine bianco-azzurra sono entrati in graduatoria aggiudicandosi la partecipazione alla finale regionale.

Buone prove per Garra Flaminia nei 100 farfalla e D’oria Federico nei 50 dorso; per loro era la prima esperienza della kermesse regionale. Bergamini Nicolò classe 2005 riesce ad aggiudicarsi ben 6 finali, 50 e 100 stile libero, 50 e 100 dorso e 50 e 100 farfalla. In un contesto così importante centra quattro primati personali, nuota in prima serie e chiude con un ottimo settimo posto nei 100 dorso e ottavo nel 50 farfalla.Intanto i piccoli nuotatori della Biella Nuoto erano impegnati sempre a Torino, in occasione della tappa conclusiva del “Grand Prix”.

Esordio assoluto per Martinotti Ludovica e Buscaglia Pietro nei 50 farfalla e 50 stile, si comportano con maturità affrontando in maniera perfetta le due distanze sempre con tanta emozione nel pre-gara. Gli altri 3 “veterani” nuotano in maniera impeccabile; ottimo crono per Pezzo Cecilia, Piccolo Francesca e Versace Samuele impegnati nei 50 farfalla e nei 100 stile libero.Ora una pausa di Pasqua e poi si riparte con la stagione estiva che vedrà impegnati i “Categoria” in vasca olimpica (50 metri), mentre i piccoli continueranno a gareggiare in vasca da 25.