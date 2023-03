Unione Popolare Biellese in piazza a Torino contro l'autonomia differenziata

Unione Popolare Biellese con Rifondazione Comunista e Potere al Popolo aderiscono e invitano a partecipare alla Manifestazione “ FERMIAMO LA AUTONOMIA DIFFERENZIATA ”che si terrà a Torino dalle ore 16.00 in Piazza Castello il 4 Aprile a Torino indetta da FLC CGIL , COBAS , Medicina Democratica, Lavoro e Salute , Comitato per l'Acqua Pubblica , Comitato NO A,D. e altri., "Una prima mobilitazione - spiegano - per il ritiro immediato del Ddl Calderoli, per la difesa della unità della Repubblica , per la riconquista dei diritti e delle conquiste eguali per tutte e per tutti".