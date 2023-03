Parte la produzione di idrogeno verde in Piemonte, Furia: "Biella cenerentola"

Sono state rese note le graduatorie dei progetti sull’idrogeno finanziati dal PNRR e destinati a sviluppare un’ importante filiera energetica a uso industriale. I tre progetti sono uno nel Vercellese, uno nel Novarese e uno nel Verbano Cusio Ossola. In ognuna di queste realtà è stata identificata un’area industriale dismessa da soggetti privati, in collaborazione con un sistema pubblico proattivo.

Vengono così portati a casa due risultati con uno stesso intervento: si ottiene la riqualificazione di un’area dismessa (quante ce ne sono nel nostro quadrante?) e si porta la filiera dell’idrogeno nel nord Piemonte con un impatto occupazionale destinato a crescere.

Esiste ovviamente una Cenerentola in questo quadrante, ed è Biella: dico “ovviamente” perché purtroppo dovremmo essere abituati, considerato l’elenco delle occasioni perse del nostro territorio in questi anni di finanziamenti europei straordinari.

Una vera beffa, perpetrata anche dalla Regione dove una mano non sa cosa fa l’altra, visto che, ironia della sorte, per due anni l’elettrificazione della tratta ferroviaria Biella/Novara non è stata neppure progettata proprio sulla base della proposta dell’Assessore ai Trasporti di inserire l’opera nella sperimentazione nazionale delle tratte a idrogeno!

Quando ci si è accorti dell’irrealizzabilità della cosa, nonostante le nostre precoci denunce, era troppo tardi per inserire la tratta tra le linee da elettrificare con il PNRR. Ora apprendiamo che l’idrogeno non arriverà nemmeno sui siti industriali dismessi: l’umiliazione è completa.

La scarsa considerazione della Regione Piemonte per il Biellese è davvero incredibile, e mai una parola dal Comune di Biella, che subisce tacendo la vergogna che si trovino 300.000 euro, sempre col PNRR, per finanziare il progetto di un’avveniristica funivia che dovrebbe collegare Bielmonte a Piatto, mentre non si trovano le risorse per intervenire su Palazzo Cisterna (di proprietà della Regione), sul vecchio ospedale (di proprietà della Regione) e sulla funivia del Mucrone, che non è della Regione ma nello stesso modo indica la cecità e io fallimento delle politiche del centrodestra sul nostro territorio.