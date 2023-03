Damarco vini a Biella, i migliori produttori di vino e birra piemontesi e italiani

L’Azienda Damarco Vini di Biella, rivenditrice all’ingrosso e al minuto fondata da Damarco Leandro insieme al figlio nel 1953, opera nel settore del vino da 70 anni. Nata inizialmente all’interno di uno scantinato – in cui Leandro ed il figlio imbottigliavano vino bianco e rosso, che in quel periodo era il prodotto più in voga – l’attività è proseguita e cresciuta con grande passione e dedizione, anche grazie al successivo passaggio dei figli Damarco Renato e Bruna.



Negli Anni Ottanta, con l’inserimento di Damarco Bruna, l’azienda ha iniziato a seguire con attenzione le ultime evoluzioni del mercato dei mercati vini, cercando di accontentare tutti i gusti della clientela sia del palato che dei vari formati di acquisto, tra cui i bag-in-box che in poco tempo diventarono uno dei prodotti più richiesti.





Nel tempo, ha focalizzato i suoi sforzi nel localizzare e selezionare i migliori produttori piemontesi e italiani nel settore del vino e della birra per accontentare tutti i palati; distributrice di una vasta gamma di vini di selezione regionali italiani, nelle sue tipologie classiche in bottiglia, bag-in-box sfuso, liquori, birre locali e artigianali.



Il negozio organizza degustazioni periodiche ed è disponibile per la consegniamo a domicilio.



La sede si trova in via Crestani, 4 a Biella (traversa di via Ivrea, alla rotonda prima della città).

Orari di apertura: dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30 (attualmente chiusi al pomeriggio).



Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 403187 – Cell. 377 2500361 (Paolo)

Sito: www.damarcovini.com