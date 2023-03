Sabato 1° aprile, presentazione “Sud e Resistenza, Storie mai raccontate”

Domani, sabato 1° aprile, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro “Sud e Resistenza, Storie mai raccontate” di Giacomo Massimiliano Desiante.

Il ricercatore IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea) presenterà il suo saggio nella “simbolica” Villa Schneider di Biella. Il testo, intriso di valenza storica, ricostruisce le vicende di Felice Loiodice, emigrato pugliese e dei suoi concittadini. Ciò che li accomuna è l’attivismo per la cospirazione antifascista, per la quale in molti, doneranno la vita sul territorio biellese La serata è organizzata dall’ANPPIA di Biella e il Comitato Provinciale Biellese dell’ANPI, in collaborazione con l’ISTORBIVE.

L’evento si terrà a Biella in Piazza Lamarmora n° 6.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare i siti web delle associazioni di riferimento.