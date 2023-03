Alla Fondazione Sella la mostra Roberto Gabetti fotografo

Dal 22 aprile al 28 maggio 2023 Fondazione Sella ospita, nella sala espositiva del Lanificio Maurizio Sella, la mostra Roberto Gabetti fotografo, prodotta da CAMERA di Torino e curata da Sisto Giriodi.

Benché completamente versato alla pratica dell’architettura sia in qualità di docente sia in qualità di progettista e creativo, Roberto Gabetti (Torino, 1925-2000), nell’osservazione della realtà circostante, delle architetture, degli edifici e dell’abitato si è spesso avvalso della macchina fotografica, prolungamento del suo occhio e luogo della concentrazione visiva.

Fin da ragazzo, dotato di una Leica probabilmente ricevuta per celebrare il suo ingresso di studente alla facoltà di Architettura, si cimenta con le riproduzioni fotografiche dei modelli di studio, nuova modalità di osservazione dell’architettura.

Il fondo fotografico, custodito dalla famiglia Gabetti, si compone di circa 300 rullini 35 mm, per un totale di 5.000 negativi corredati dai relativi provini a contatto e dalle informazioni di contesto che permettono di risalire ai soggetti, alla località e perlopiù anche alla data degli scatti.

Il percorso espositivo costruito da Sisto Giriodi si sviluppa in oltre cento fotografie, stampate dai negativi originali, che ripercorrono momenti della vita privata e professionale di Gabetti – viaggi in Italia e all’estero sulle orme dei maestri dell’architettura, modellini e progetti – esprimendo il gusto per la linea, la forma, il dettaglio, l’armonia e curiosi accostamenti. Accanto alle stampe fotografiche verranno esposti materiali di lavoro, compresi alcuni negativi e provini.

“Roberto Gabetti, conosciuto come importante architetto, autorevole professore di progettazione, apprezzato come “scrittore di complemento”, autore di libri e saggi su temi diversi, – commenta il curatore della mostra Sisto Giriodi – ha tenuto per vent’anni, dal 1945 al 1965, un ‘diario’ fotografico dei suoi viaggi di studio, dei progetti e dei cantieri. Quei rullini sono rimasti in un antico cassettone nello studio di via Sacchi 22 a Torino, sviluppati e imbustati nei ‘libretti’ dal laboratorio di Riccardo Moncalvo. Le fotografie di Gabetti sono delle fotografie strane, che non hanno ‘padri nobili’ come gli Alinari, ma nemmeno ‘maestri’ riconoscibili nelle avanguardie storiche del ‘900. Si caratterizzano per scelte personali: provare punti di ripresa diversi da quelli del fotografo ‘in piedi’ con la macchina ‘in bolla’; accettare la presenza nelle immagini della vita quotidiana, di uomini, donne, bambini, automobili e biciclette; scelte che rimandano a un’idea di fotografia come conoscenza delle ragioni delle architetture, delle città e dei paesi, ma anche come antropologia visiva dei modi di vivere, di abitare, di vestirsi, di spostarsi con “immagini del mondo che siano una misura dell’esperienza”, come affermava Luigi Ghirri”.

“La Fondazione Sella - aggiunge Angelica Sella, presidente di Fondazione Sella - si impegna da molti anni sui temi dell’architettura con l’organizzazione del premio biennale Federico Maggia, dedicato a giovani architetti e ingegneri, per la valorizzazione del vasto fondo archivistico fotografico e documentale ricevuto dall’omonimo architetto, ingegnere e fotografo biellese. Abbiamo quindi accolto con favore l’opportunità che ci è stata offerta da CAMERA di ospitare la mostra di Gabetti a Biella per approfondire il tema della fotografia di architettura e offrire nuovi sguardi provenienti da altri archivi fotografici”.

La mostra è accompagnata dal catalogo, edito da Lindau, che propone oltre 200 scatti e testi di Sisto Giriodi e Daniele Regis.