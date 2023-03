Si slaccia il braccialetto elettronico perchè gli dà fastidio: a Zubiena si precipitano i Carabinieri

Allarme braccialetto elettronico ieri 30 marzo a Zubiena intorno alle 14, ma come accade in genere, questa volta non era un falso allarme: l'uomo che lo indossava lo aveva infatti allentato perchè gli dava fastidio.

Immediatamente giunti sul posto i Carabinieri hanno contattato il pm di turno che però non ha ritenuto di adottare provvedimento particolari, visto che l'uomo non si era comunque allontanato dall'abitazione dove doveva restare. Non è comunque escluso che l'autorità giudiziaria non prenda provvedimenti a seguito dell'accaduto.