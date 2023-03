A Benna investe un uomo e scappa, ma in seguito all'urto perde uno specchietto. Si cerca un furgone, foto pixabay

Un uomo di 64 anni ieri 31 marzo è stato investito, ma il mezzo che lo ha travolto non si è fermato.

Il fatto è successo a Benna intorno alle 6,50. Ad essere stato investito è un uomo di 64 anni che è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso in codice giallo.

In seguito all'incidente il mezzo ha però perso uno specchietto che ha permesso ai Carabinieri che sono giunti sul posto e si occupano delle indagini del caso, di risalire alla tipologia: si tratta di un furgone.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei militari per risalire all'investitore.