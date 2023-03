Maria Vissà ha spento 103 candeline, auguri!

La signora Maria Vissà è nata a Venezia il 29 marzo del 1920. Nonostante quelli non fossero anni facili per una donna che voleva studiare, Anna si è una laureata in Fisica e Matematica.

Ha lavorato, insegnando per alcuni anni, e dopo il matrimonio il marito ha scelto di rimanere a casa per seguire i tre figli, due femmine ed un maschio. Amava il teatro, primo fra tutti quello della Fenice di Venezia dove ha vissuto per molti anni, ancora oggi, ama moltissimo la musica e partecipa, con altre signore alle sedute di musicoterapia. Mercoledì, al Cerino Zegna, abbiamo festeggiato il suo 103° compleanno con i residenti, i figli e con la nuora. Si sono uniti a questi “speciali auguri”, Presidente, Direzione Generale, Responsabile ed Animatori.