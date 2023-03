A Borriana partito il progetto dell'orto a scuola, FOTO

E' partito oggi, venerdì 31 marzo, a Borriana il progetto dell’orto della scuola primaria, un laboratorio sperimentale all'aperto per avvicinare i bambini all’autoproduzione di cibo, ed un modo per stare contatto con la terra ed educare alla sostenibilità.

“Questo è solo l’inizio di quello che svilupperemo il prossimo anno scolastico. – scrive sulla pagina Facebook del Comune il Sindaco Francesca Guerriero - Grazie ai genitori per aver contribuito con le piantine che hanno reso il nostro giardino vivo e ricco di colori. Grazie al nostro cantoniere Mauro e ad Ugo che collabora con noi da qualche mese, in supporto a Mauro, per aver lavorato a questo progetto con passione, attenzione e dedizione. Nulla deve mai essere scontato”.

“Grazie a tutta la squadra scuola per tutto questo e tanto altro. - aggiunge il primo cittadino - Insieme si possono fare grandi cose. Le nostre insegnanti sono davvero uniche, un vulcano in piena attività”.