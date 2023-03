Parcheggio ospedale, è conto alla rovescia per il pagamento. Iniziati i lavori, FOTO

Il parcheggio dell'ospedale insiste nel Comune di Ponderano e anche in quello di Biella. E in questi giorni nella parte di proprietà del Comune di Biella sono iniziati i lavori.

Il cantiere ha aperto in via Alberetti dove è stata anche istituita la sospensione della circolazione veicolare, dall’ultimo ingresso posto a sud dell’area di sosta (escluso) a strada Ara fino alle 24.00 del 04.04.2023 alle 20,00.

Ma entriamo nei particolari: in questa parte gli stalli saranno a pagamento? Ecco che cosa avevano deciso i Comuni: era il 20 aprile del 2021 quando Biella e Ponderano avevano raggiunto un accordo sulla gestione. In particolare, l'accordo prevede che il Comune di Ponderano riservi 51 stalli del parcheggio denominato P1, in parte insistenti sul Comune di Ponderano e in parte sul territorio di Biella, a sosta libera dal pagamento; il Comune di Ponderano potrà invece destinare gli stalli a specifica e particolare utenza (vedi associazioni, volontari, etc); il Comune di Biella non ostacolerà la posa di una barriera mobile, che verrà posizionata più a sud, tra il primo e il secondo corsello.

Inoltre nell’accordo il Comune di Biella si impegna a valutare la possibilità di concedere, previa adozione degli atti necessari, al Comune di Ponderano l’uso dei cimiteri della città per i funerali delle persone senza fissa dimora decedute presso il polo ospedaliero. Il Comune di Ponderano avrà invece in carico la vigilanza dell’area in questione di proprietà dell’Asl di Biella. L’accordo avrà durata pari alla convenzione stipulata tra il Comune di Ponderano e l’Asl Biella.

I lavori nel territorio del Comune di Ponderanno inizieranno invece l'11 aprile.