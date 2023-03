I carri armati tornano in Baraggia, al via le esercitazioni

Da martedì 4 aprile, verranno ripresi gli addestramenti militari che da sempre hanno luogo nell’area apposita fra Candelo e Massazza. Il poligono biellese è fra i pochi che permette le esercitazioni con mezzi pesanti, che come da ordinanza, vengono dichiarati.

Gli accessi verranno interdetti a partire dalle ore 8:00 alle 18:00, nei giorni 4, 5, 11, 12, 18, 19 e 26 aprile; proseguiranno fino alla mezzanotte nei giorni 6, 13, 20 e 27 aprile. Le zone inaccessibili saranno le “regioni” della riserva biellese e verranno pertanto interessati i paesi di Candelo, Massazza, Cossato, Benna, Villanova Biellese e Mottalciata.

Nel mese di marzo, la Baraggia era già stata interessata dall’iter militare per 14 giorni e come di consuetudine, l’esercito non ha reso note le modalità di intervento: “la zona sarà interessata da esercitazioni militari a fuoco con armi leggere, armi di reparto ed eventuali carri armati che per loro natura comportano pericoli per persone e animali”.