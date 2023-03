“Ti va di darci una zampa?” è lo slogano con cui il Rifugio per animali Il Pioppeto di Sandigliano ha lanciato la ricerca di volontari, soprattutto per i prossimi mesi estivi, per attività come corse, passeggiate, giochi, piscinette insieme agli animali.

“Diamo inoltre – dicono dal Pioppeto - la possibilità ai ragazzi che frequentano dal terzo anno di scuola superiore a crescere di ricevere crediti formativi”.

Per informazioni si può contattare Erica (whatsapp 3319905355)