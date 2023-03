Angeli in ambulatorio

A causa di un dolore cronico che mi affligge da alcune settimane, ieri mi sono recata all’ospedale degli Infermi di Ponderano, per eseguire un’analisi di routine, prescrittami dal mio medico curante.

In piastra A, ambulatorio 11, mi aspettavano la neurologa dottoressa Mara Ravagnani e il tecnico di neurofisiopatologia, dottor Federico Lombardo. Dopo le operazioni di prassi, è cominciata la visita medica che consisteva nella somministrazione di una elettromiografia, esame abbastanza delicato, quanto fastidioso. Immediatamente, sono stata messa al corrente di cosa mi sarebbe stato effettuato, con estrema delicatezza e sensibilità.

Ad ogni passaggio venivo rassicurata, non in maniera obbligata o affettata, ma gentile e naturale. Mi sono sentita accolta, come dovrebbe succedere in qualsiasi struttura che si occupa di persone malate, dove la sofferenza si esprime in varie forme, tutte potenzialmente diverse, ma che hanno in comune il tratto umano della persona, e non del numero che viene preso all’ingresso per organizzare gli accessi.

Ho sentito spesso parlare degli Angeli in corsia, io li ho trovati in un ambulatorio del piano terra, prodighi di interesse e buone pratiche cliniche, dove il paziente si aspetta cordialità; io questa volta ho trovato sostegno, rispetto, cura, ma soprattutto disponibilità e sorrisi.

Grazie per non essere soltanto medici normali, ma umanamente speciali.