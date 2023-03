A Pray lavori sul Rio Campiglio, viabilità modificata fino a fine aprile

A Pray, sono in corso di esecuzione i lavori sul Rio Campiglio, finalizzati alla realizzazione di un nuovo canale di scolo delle acque meteoriche che in passato hanno intasato di detriti la strada e le abitazioni sottostanti.

I lavori finanziati dalla Regione Piemonte per un importo di 138.000 euro progettati e realizzati dal Comune di Pray risultano essere particolarmente complessi e lunghi nell' esecuzione dovendo tagliare trasversalmente la strada provinciale intasata da vari sottoservizi quali gas, fognature, acquedotto, ecc. , rendendosi necessario realizzare un nuovo canale gettato in opera con struttura in cemento armato. I lavori terranno chiusa la viabilità veicolare per tutto il mese di aprile.

L'impresa ha realizzato un passaggio protetto per pedoni e biciclette già immediatamente fruibile.