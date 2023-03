Il Rifugio Alpino Lago della Vecchia cerca un gestore

L'Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch ha pubblicato un bando per dare in gestione il Rifugio Alpino “Lago della Vecchia” per un periodo di anni quattro (2023- 2026) a partire dalla stagione estiva 2023 al 31/12/2026.

Il contratto previsto avrà durata quadriennale eventualmente rinnovabile in base alle normative vigenti alla scadenza.

Nel bando si legge che è caratteristica essenziale la conduzione del rifugio che non si configura nel solo rapporto economico fra le parti ma dovrà essere retta da una finalità di intenti per la valorizzazione del territorio, la qualità del servizio, il miglioramento della struttura e la pubblicizzazione del bene in oggetto. Pertanto con la gestione del rifugio alpino si intendono perseguire obiettivi quali un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli escursionisti impegnati in gite di una sola giornata, una struttura di appoggio agli escursionisti impegnati in trekking di più giorni, informazione e responsabilizzazione agli escursionisti in merito alle opportunità di fruizione della montagna, agli eventuali rischi connessi alle condizioni di allenamento e alle attrezzature richieste.

Potranno partecipare al bando imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative), associazioni temporanee d’impresa e associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale, di attività sportive e ricreative in contesto montano purchè per norma statutaria possano gestire la struttura e siano in possesso dei requisiti per esercitare l’attività turistico-ricettiva ivi prevista. Le associazioni non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci.

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 (dodici) del giorno venerdì 21 Aprile 2023 all’indirizzo dell’Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch – via Galliari 50 – Andorno Micca.