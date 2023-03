Un'altra buona prova per le atlete della società di pattinaggio artistico ASD Rollerblot

Tre ragazze agoniste della sezione di Vigliano Biellese, allenate da Elisa Negro, domenica 26 marzo hanno partecipato al Trofeo Regionale AICS che si è tenuto a Castelletto d’Orba (AL), gareggiando per le categorie e livelli e ottenendo buonissimi risultati. Dopo una serie di infortuni, Cecilia Proietti ha portato a termine la sua prima gara con un 3° posto di tutto rispetto; nonostante qualche errore iniziale, ha finito la sua prova con determinazione.

Mancato podio invece per Viola Passuello a causa di una pesante penalizzazione. Pur avendo pattinato bene, con grazia e tecnica, Viola ha erroneamente inserito un elemento in più, scivolando così in sesta posizione. A chiudere, secondo gradino del podio per Erika Mareschi, un'atleta che ha mostrato grandi progressi negli ultimi anni e che ha saputo affrontare con grinta la propria gara, senza farsi distrarre da piccole sbavature. “Mi ritengo soddisfatta: i punteggi sono stati buoni, non distanti da quelli ottenuti dalle nostre avversarie“ commenta l’allenatrice.

Il gruppo di Vigliano ha già ripreso gli allenamenti e ha anche partecipato ad uno stage con l'allenatore della nazionale Michele Terruzzi “È un importante momento di formazione mensile soprattutto per approfondire e migliorare la tecnica. Le ragazze colgono sempre con entusiasmo questa occasione”. Il prossimo appuntamento con le atlete dell'agonismo è a Biella il 14 e il 15 aprile per il Campionato Regionale AICS, mentre ad Alba nel mese di maggio si terrà la seconda tappa del Trofeo Piccoli Passi con il gruppo del preagonismo