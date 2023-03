Rugby: Domenica trasferta a Parma per i ragazzi di Alberto Benettin

Domenica, trasferta a Parma per gli Orsi che si preparano alla sfida ducale contro i gialloblù della squadra cittadina. All’andata il confronto aveva dato ampiamente ragione a Biella Rugby che nell’occasione aveva dato vita ad una delle migliori performance della stagione, terminata con il punteggio di 61-19. Ora una pagina tutta da riscrivere, con premesse che non consentono di sottovalutare nessun dettaglio. Biella, seppur alle prese con qualche infortunio, arriva da una brillante vittoria e parte da una posizione più alta nella classifica di girone, oltre ad aver vinto la sfida diretta. Rugby Parma, reduce da una confitta subita contro l’altra neopromossa Cus Milano, sul proprio campo avrà tutte le intenzioni di dimostrare ai propri sostenitori di esserci e vendicare lo sfregio subito dai gialloverdi nel girone di andata.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Veniamo da un’ottima partita contro Recco durante la quale abbiamo dimostrato un buon rugby, ma siamo pronti per affrontare Parma. Sarà una sfida molto dura perché i nostri prossimi avversari in casa hanno sempre fatto grandi risultati. Non c’è da sottovalutare nulla. Andremo ad affrontarli prestando la massima attenzione. Abbiamo preparato bene la partita ed affinato qualche dettaglio che con Recco non ha funzionato a dovere. Stimo molto Rugby Parma, è una squadra che mi piace e che prova sempre a giocare, hanno buoni avanti e buoni trequarti, performanti nel gioco al piede, sarà una sfida dura. Di sicuro in casa hanno sempre fatto molto bene”.

Kick off alle ore 16.

Serie A. XIX giornata – 02.04.23. Asd Rugby Milano – Cus Milano; Pro Recco – Amatori Alghero; VII Rugby Torino – Rugby Noceto; Rugby Parma - Biella Rugby; I Centurioni – Cus Genova. Riposa: Parabiago