Rally: Viola e Cerruti Miclet al Rally team storico

Ottimo risultato al Rally team storico per i biellesi Matteo Viola affiancato per la prima volta da Matteo Cerruti Miclet che a bordo della Peugeot 205 rally rivitalizzata dal Team gazzetta 4X4 agguantano la vittoria in classe j2 1300 e si classificano in 11° posizione assoluta dopo essere entrati nella top ten alla penultima prova speciale. La soddisfazione dell'equipaggio e della scuderia Speed Fire Racing di Borgosesia oltre a quello di visto il traguardo e' rafforzata dal fatto di aver fatto degli ottimi tempi con la ciliegina dell'ottavo assoluto sulla difficile ps Moransengo.