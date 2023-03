Grinzan e Perretta a Pinerolo per la Boxing club Biella

Sabato 25 Marzo sul ring di Pinerolo, la Boxing club Biella ha ottenuto due risultati opposti trovando la prima vittoria per Erik Grazian, ritornato dopo circa due anni di assenza con motivazione e grande atteggiamento così da far contare l'avversario Martelli della Promoboxe costringendo l'angolo dello stesso avversario alla resa prima della fine dell'incontro.

Erik, ha fin dall'inizio preso il centro del ring, portando colpi più pesanti ed avendo la meglio già dai primi scambi così da far chiudere la contesa all’inizio della prima ripresa direttamente dal maestro che valutata la superiorità tecnica, ha fermato il match.

Il secondo incontro, vedeva sul quadrato all’esordio Antonio Perretta categoria youth 71 kg esordiente che purtroppo non ha saputo gestire la tensione del match così da incappare in due conteggi prima che l'angolo con Vitale come coach, chiudesse la contesa. Ci sarà senza dubbio un'altra occasione dove Antonio potrà riscattarsi e magari proprio a Biella dare visione delle sue capacità.