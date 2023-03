Dynamic In Sport davanti a tutti in staffetta nel Gran Prix esordienti b

Dynamic In Sport miglior squadra in Piemonte e Valle D’Aosta nelle staffette 4x50 mista Esordienti B.

Domenica scorsa, nella quarta e ultima tappa stagionale del Gran Prix Esordienti B, gli atleti di Biella e Crescentino hanno conquistato il gradino più alto del podio sia con il team femminile, composto da Giulia Zarrelli, Domitilla Toraldo, Laura Debernardi, Sofia Trapella, sia con la formazione maschile, Alessio Musacchi, Alessandro Dell’Olio, Gabriele Silvagni e Gioele Badan. Ottimi anche i piazzamenti individuali, frutto dei punti sommati nelle gare di ognuna delle quattro tappe. Quarto posto per Giulia Zarrelli tra le 2013 e Sofia Casoli tra le 2014, quinto per Enea Zaccaria 2014 e Alessio Musacchi 2013, sesto per Sofia Trapella e settimo per Laura Debernardi nelle 2014, nono per Alessandro Dell’Olio tra i 2013.

Soddisfazione da parte dei tecnici di Biella, Timothy Zanolini e Crescentino, Luca Caramellino.