Come imballare e spedire gli oggetti fragili?

Imballare un pacco, soprattutto se ci sono all’interno oggetti fragili, richiede particolare cura e attenzione. A volte capita di avere la necessità di spedire qualcosa di molto fragile, sperando che arrivi a destinazione senza rompersi. Se l’imballaggio è importante, è anche vero che è importantissimo rivolgersi ad un partner che sia affidabile. Spediscionline è un comodissimo servizio online che consente di trovare il miglior corriere ad un prezzo basso per realizzare le proprie spedizioni. Per farlo basterà descrivere la spedizione, confrontare i prezzi dei corrieri e scegliere l’offerta migliore. In questo modo si riuscirà a spedire risparmiando sia in Italia che all’estero.

Questa azienda non lascia mai soli i suoi clienti, ma fornisce le istruzioni per effettuare un imballaggio perfetto e preparare al meglio la propria spedizione. Solo in questo modo si avrà la certezza che gli oggetti arriveranno non solo a destinazione, ma in condizioni perfette. In primis è essenziale avere sempre a disposizione l’occorrente per realizzare l’imballaggio.

Le spedizioni includono il ritiro del pacco a domicilio del mittente, il tracciamento degli esiti della spedizione, controlli manuali ed elettronici di coerenze nel corso del trasporto, ma anche consegna a domicilio al destinatario e assistenza telefonica. Il tutto seguendo dei rigorosi standard e protocolli. Per ricevere informazioni inoltre è possibile recarsi al servizio di assistenza, attivo dal lunedì al venerdì, a partire dalle 09:00 sino alle 13:00.

Come imballare un pacco fragile

Dunque come imballare un pacco fragile? Di certo serve qualche accorgimento in più rispetto ad una spedizione standard, ma è comunque fattibile. La scatola, ad esempio, dovrà essere in un cartone resistente, a doppia onda, e dovrà essere della dimensione perfetta per non stringere troppo e non lasciare eccessivo spazio.

Come imballaggio interno usa il pluriball oppure i fogli di polietilene espanso che consentiranno di proteggere gli oggetti fragili. All’interno del pacco ci sono vari oggetti? Allora dividili e incartali, riempiendo gli spazi vuoti in modo che non vadano a scontrarsi fra loro. Per chiudere la box inoltre servirà uno specifico nastro da imballaggio che non lasci nessuna apertura e aderisca perfettamente. Fortunatamente in commercio si possono trovare anche scatole che sono state appositamente create per il trasporto di oggetti fragili, dotate di un solido rivestimento interno per proteggere il contenuto.

Altri consigli per imballare un pacco fragile

Non vanno poi dimenticati i simboli usati per indicare i contenuti fragili nelle spedizioni: un modo per comunicare con il trasportatore e far sì che abbia molta più cura. Apponi sul pacco fragile delle etichette specifiche. Ad esempio un ombrello che sta a indicare che ciò che si trova nella box non può essere in alcun modo esposto all’acqua.

Due frecce rivolte verso l’alto invece servono a indicare come andrebbe tenuto durante gli spostamenti il pacco, ossia tenendo sempre le due frecce rivolte verso l’alto. Il bicchiere rotto è il simbolo per eccellenza della spedizione fragile, mentre due mani che tengono una scatola segnalano che il pacco andrà maneggiato con tanta cura.

Ovviamente l’imballaggio è essenziale, ma è importante anche scegliere il corriere giusto per spedire in modo da preservare il contenuto del pacco. Per avere la sicurezza che il pacco arriverà a destinazione Spedire.com mette a disposizione un essenziale servizio di protezione sul furto e il danneggiamento della merce, gratuito sino ad un valore di 49 euro.

Scegliere il servizio è facile, veloce e semplice, basterà selezionare la particolare opzione nel momento in cui si dovrà scegliere il vettore. In questa fase sarà possibile anche scoprire qual è l’opzione più conveniente per la spedizione, risparmiando più del 70% per spedizioni nazionali e internazionali.