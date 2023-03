I libri in CAA come strumento per lo sviluppo del linguaggio

La Biblioteca Ragazzi propone un nuovo appuntamento. Sabato 15 aprile alle ore 11.00 nella Biblioteca “Rosalia Aglietta Anderi” in piazza Lamarmora è previsto un incontro di formazione per adulti con la logopedista Anna Zana "I libri in CAA come strumento per lo sviluppo del linguaggio".

Incontri informativi a cura di Spazio Dialogo Biella - Studio Riabilitazione Biella.

Per informazioni e prenotazioni contattare lo 015-3507651 o scrivere a bibragazzi@comune.biella.it.