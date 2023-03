Festival inaugurale della V edizione di "Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni"

Si è tenuto lo scorso fine settimana con incontri e presentazioni di libri, che hanno visto come protagonisti giornalisti, scrittori e fotografi, il Festival inaugurale della V edizione della rassegna “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni”

Il nutrito pubblico presente ha apprezzato molto l’incontro con l’illustratore Nicola Magrin che, in occasione dell’inaugurazione del Festival, ha incantato con aneddoti sui suoi viaggi e sulla sua vita di artista.

Ospite di eccezione il velista Giovanni Soldini, che durante l’incontro su Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, ha raccontato le sue avventure in mare e ha sottolineato come le tecnologie studiate per i lunghi viaggi in mare possano diventare di uso comune per combattere il cambiamento climatico.

Tante inoltre, le personalità della cultura italiana che hanno raccontato la loro dimensione di “Viaggio” come Salvatore Giannella, Franco Bergoglio, Bea Buozzi, Luisa Espanet, Giulio Xhaet, Caterina Borgato, Jasmine Cattai Paladin, Elena Zanardo e ancora Danilo Craveia, Emanuela Nava, Cheikh, Valeria Zanoni, Vittoria Bazzan, Barbara Sartorello, Alessandro Fumagalli, Irene Cabiati, Gianni Calcagno, Enrico Rosso, Pietro Tarallo, Alessandro Zunino, Francesca Piana, Natalino Russo e Rossana Santolin.

La V edizione di “Viaggio. Orizzonti, Frontiere, generazioni” prosegue fino al 18 giugno con le mostre allestite nei Palazzi Storici di Biella Piazzo, Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa e con le “mostre off” già aperte al pubblico o che inaugureranno nelle prossime settimane.