Lauretana partner tecnico della 55a edizione di Vinitaly a Verona

Sta per avere luogo uno degli eventi internazionali più attesi del settore Beverage: Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al mondo dei vini e dei distillati, che si terrà dal 2 al 5 aprile a Verona, presso lo spazio Veronafiere. L’acqua ufficiale che accompagnerà il fitto calendario di appuntamenti sarà Lauretana, scelta come partner tecnico per la sua eccellenza e qualità. Per l’azienda di Graglia (BI), che imbottiglia l’acqua più leggera d’Europa, si tratta di un’altra prestigiosa occasione per condividere con una platea di intenditori tutti i benefici della sua acqua unica, ma non solo…

Il Presidente Giovanni Vietti dichiara con orgoglio e consapevolezza: “E’ importante essere presenti a manifestazioni di questo calibro, ma non basta… vogliamo avere anche un ruolo attivo, per questo abbiamo scelto di essere partner. L’eccellenza si raggiunge insieme alle migliori realtà del territorio, nazionale e internazionale, proprio come Vinitaly, un partner leader con cui ci siamo scelti a vicenda. Per quanto ci riguarda, vogliamo contribuire attivamente a fare rete, per costruire insieme ad altre realtà eccellenti solide basi per il futuro del Beverage Made in Italy”.