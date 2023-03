Trovato con la droga in tasca, 26enne arrestato dalla Polizia per detenzione e spaccio

Durante l’ordinario controllo del territorio, la Polizia di Stato di Biella decideva di sottoporre a controllo documentale un soggetto, 26 anni residente a biella, il quale alla vista degli operatori della squadra volante tentava di sottrarsi al controllo nascondendosi dietro a dei cassonetti della raccolta rifiuti. Una volta raggiunto, insospettiti dallo stato di agitazione manifestato, si decideva di procedere ad un controllo più approfondito chiedendo al giovane di mostrare il contenuto delle proprie tasche per verificare il possesso di eventuale materiale illecito.

Il ventiseienne, dopo un primo tentativo di eludere la domanda, consegnava un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente di tipo hashish dal peso di oltre 85 gr. Considerato il quantitativo consegnato si decideva di procedere mediante perquisizione, attività che consentiva di rinvenire, occultati nella tasca interna del giubbotto, oltre 400 euro in contanti e due ulteriori involucri. Il primo contenente circa 10 gr di sostanza di tipo cocaina; il secondo, oltre 20 gr. di sostanza di tipo hashish.

Il tutto risultava già suddiviso in singole dosi e confezionato presumibilmente per una futura vendita. Presso l’abitazione del ventiseienne, invece, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Successivamente, accompagnato presso gli Uffici della Questura e sentito il Sostituto Procuratore di turno il soggetto veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero in udienza è stata disposta la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere.