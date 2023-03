Vigili del Fuoco e volontari Aib in azione ieri mercoledì 29 marzo intorno alle 20,30 per spegnere un incendio. A bruciare erano alcune sterpaglie in via Castelletto, in una zona dove già nel pomeriggio era stato richiesto l'intervento di altre squadre per un altro intervento.

Fortunatamente non sono stati registrati danno a cose o persone e il fuoco è stato domato in poco tempo.