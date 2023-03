Pizzicato dalla Polizia mentre ruba una bicicletta da un box: per un 52enne di Biella scatta l'arresto

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, 52 anni originario di Milano, perché colto nell’atto di asportare una bicicletta custodita all’interno di un box auto nel centro di Biella.

Nella tarda notte la Sala Operativa segnalava agli equipaggi della Squadra Volante presenti sul territorio la presenza di un uomo, travisato in volto, che si aggirava nei dintorni di un condominio del centro. Giunti sul posto, gli operatori intercettavano il soggetto a bordo di una bicicletta il quale, alla vista della Volante, accelerava la marcia nel tentativo di sottrarsi al controllo provando a nascondersi dietro alcune autovetture parcheggiate poco distanti.

Una volta raggiunto, l’uomo – già noto alle Forze di Polizia – veniva trovato in possesso anche di altri oggetti e accessori da bici ancora confezionati. Successivamente, un secondo equipaggio – recatosi sul luogo del furto – acquisiva alcune informazioni da parte di un testimone rinvenendo poi all’interno di un secondo box due ulteriori biciclette precedentemente asportate dal cinquantaduenne e li depositate per essere successivamente trasportate in altro luogo.

Stante la situazione gli equipaggi procedevano a perquisizione del domicilio del soggetto riuscendo a rinvenire al suo interno una quarta bicicletta precedentemente rubata dal box. Tutto il materiale recuperato veniva riconosciuto dal legittimo proprietario e per tale motivo, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il cinquantaduenne veniva tratto in arresto per il reato di furto in abitazione.

Successivamente, a seguito di giudizio direttissimo veniva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione da espiare nelle forme della detenzione domiciliare.