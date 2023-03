Non denunciò la nuova residenza per la detenzione di armi, denunciato dai Carabinieri uomo della Valle Cervo

I militari della Stazione Carabinieri di Andorno, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un uomo 77enne, residente in Valle Cervo, ritenuto responsabile di omessa comunicazione trasporto armi ed omessa ripetizione denuncia armi. In seguito ad un controllo domiciliare effettuato dal personale operante per la verifica delle armi detenute, è stato accertato che l'uomo, immigrato nel 2017 da un comune del torinese, ometteva di reiterare presso la nuova residenza, la denuncia di detenzione di un revolver “Smith & Wesson ” cal. 357, una pistola “Jager” cal. 22 ed il relativo munizionamento, omettendo altresì di richiedere il nulla-osta al trasporto delle stesse. Armi e munizioni poste in sequestro, convalidato dall’A.G. di Biella prontamente informata dal Comando Arma procedente.