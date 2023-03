Cossato: si finge una conoscente ma chiede dove si trovano i soldi e il raggiro non riesce

Truffa sventata a Cossato.

Si finge una conoscente di una coppia, entra in casa, ad un certo punto però chiede dove si trovano il bagno e anche i soldi.

Ed è proprio in questo momento che la donna si è però insospettita e ha composto il 112. La truffatrice però a questo punto si è allontanata e al loro arrivo dei Carabinieri non sono stati in grado di rintracciarla.