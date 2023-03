Rilievi e accertamenti a cura della Polizia Locale per quanto riguarda lo scontro tra un'auto e una moto, avvenuto intorno alle 15 a Biella, nella rotonda tra via Matteotti e via Repubblica. La coppia a bordo della moto non ha riportato ferite e non è stato richiesto al momento il ricovero in ospedale. Gli agenti sul posto hanno proceduto con le misure di rito per verificare le responsabilità dell'accaduto.