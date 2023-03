A Gaglianico e a Benna interventi del 118 per portare due uomini ubriachi in ospedale

E' successo ieri mercoledì 29 marzo a Gaglianico: un uomo visibilmente ubriaco non riusciva più a stare in piedi creando quindi pericolo per sé e per la circolazione delle auto. Per questo motivo l'avventore di un bar nelle vicinanze ha chiamato il 112. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Candelo e il 118 che ha portato l'uomo di 62 anni residente a Gaglianico all'ospedale in codice verde.

In ospedale per gli accertamenti è stato portato anche un uomo che si è presentato da un cugino a Benna in preda ai fumi dell'alcool. Il parente, visto lo stato del parente, non lo ha però lasciato entrare e ha chiamato il 112. E anche in questo caso sul posto sono arrivati i Carabinieri e il 118.