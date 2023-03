Cultura della Legalità, i Carabinieri di Biella hanno incontrato i ragazzi del Liceo Scientifico Avogadro

Ieri, mercoledì 29 marzo presso l’Aula Magna di via Galimberti a Biella, il tenente colonnello dei Carabinieri Davide Lazzaro, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla legalità, ha incontrato tutte le classi quarte del Liceo per un intervento sulla natura e le conseguenze penali di bullismo e cyberbullismo.

Sono intanto sempre tante le attività del Liceo. Tra queste, martedì 21 marzo 2023, presso i Giardini degli Alpini d’Italia, gli studenti delle classi 1B, 1C e 1D del Corso Economico-Sociale hanno preso parte alla manifestazione sulla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Durante la manifestazione sono intervenuti alcuni studenti e sono stati ricordati i nomi di 123 vittime minorenni di mafia, e le storie di 6 di essi sono state ulteriormente approfondite.

La manifestazione è stata la conclusione del progetto “Abitare ai margini”, un laboratorio promosso dall’associazione Libera, che ha organizzato incontri all’interno delle scuole, per sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità e delle mafie, e far crescere la consapevolezza che questo fenomeno non è distante, ma vicino alla quotidianità anche del Biellese, che è infatti la seconda provincia in Piemonte per beni sequestrati alla mafia. Nel plesso di via Cavour i ragazzi hanno anche realizzato il gesto concreto suggerito dall’associazione LIBERA, realizzando e distribuendo nei corridoi della scuola post-it su cui erano riportati i nomi delle 1089 vittime con l’anno di morte.