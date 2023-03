Al Goretto a Quaregna Cerreto in arrivo un campo da tennis e un'area giochi

Via libera nell'ultimo consiglio comunale a Quaregna Cerreto al progetto di riqualificazione da 90 mila euro del parco ludico sportivo Il Goretto: nell'area saranno realizzati un campo da tennis e un'area giochi. Nel dettaglio, per il tennis i voti favorevoli sono stati 8, contrari 2; per quanto riguarda l'area giochi 6 e contrari 4.

In tutto sono state previste variazioni alle competenze di bilancio, nello specifico per l'anno 2023 di 124mila euro per l' ultimazione dei lavori della palestra e rifacimento area ludico sportiva Il Goretto, 95mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero nuovo in Via Roma e 15mila euro per la manutenzione straordinaria della Scuola dell'Infanzia in via Roma.

"Ci siamo soffermati molto sul modo nel qualche verrà gestito il campo - spiega il sindaco Katia Giordani - . I particolari dobbiamo ancora vederli. Immagino ci saranno agevolazioni per i residenti e con la collaborazione de La Capannina si potrà prenotare il campo da tennis, me sono dettagli che dovremo ancora vedere. Quello è che è certo che è nell'area giochi sono previsti anche giochi inclusivi, adatti a tutti".