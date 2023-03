Emergenza idrica, Ponderano Merita interroga l'amministrazione

Nei giorni scorsi il gruppo consiliare “Ponderano Merita” ha presentato un’interrogazione in merito all’emergenza idrica che ha colpito anche il territorio biellese e, quindi, anche il Comune di Ponderano.

Per il gruppo di minoranza è doveroso che la vicenda sia analizzata da tutti i consiglieri comunali sia per garantire la massima trasparenza di informazione verso i ponderanesi, sia per valutare eventuali iniziative e soluzioni utili anche a garantire, in futuro, la sicurezza delle nostre risorse idriche, bene primario che deve sempre essere tutelato e salvaguardato con il maggior impegno possibile.

"Abbiamo chiesto al Sindaco di relazionare sullo stato della rete idrica sul territorio comunale, gestita da Cordar - riferisce il capogruppo Marco Romano - . Le criticità che stiamo vivendo pongono importanti riflessioni sulla problematica della dispersione della rete".

Anche in questa occasione Ponderano Merita si rende disponibile a collaborare per superare i disagi dovuti all’emergenza, con il più ampio spirito di cooperazione necessario in un momento di difficoltà.