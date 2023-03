Lunedì resteranno chiusi gli uffici comunali in via Battistero a Biella

A seguito dell’avviso di E-DISTRIBUZIONE - Unità Territoriale Vercelli – Biella, che prevede l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nella giornata di lunedì 3 aprile 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 in alcune zone del centro cittadino per effettuare lavori sui loro impianti, si comunica che nella mattinata di lunedì 3 aprile gli Uffici del Comune di Biella ubicati in via Battistero n. 2 e 4 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Toponomastica, Notifiche, Affari Generali, URP, Protocollo, Segreteria del Sindaco), non potendo svolgere il regolare servizio, saranno chiusi al pubblico.

Il servizio riprenderà nel pomeriggio con i normali orari di apertura.