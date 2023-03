Scegli la nuova MG4 con l’allestimento perfetto per te! FOTO e VIDEO

Se stai cercando un’auto dalle prestazioni eccellenti, la MG4 completamente elettrica potrebbe essere la scelta ideale per te. Tuttavia, con tre diverse opzioni di allestimento disponibili – Standard, Comfort e Luxury – scegliere quella giusta potrebbe risultare una decisione difficile.

In questo articolo, e nel nostro video, ti aiuteremo a comprendere le differenze tra i tre allestimenti, in modo da fare la scelta migliore in base alle tue esigenze.

MG4 allestimento Standard rappresenta la scelta ideale per chi percorre pochi chilometri al giorno, poiché presenta una batteria più piccola da 51 kWh che sviluppa 170 cavalli di potenza ed è in grado di garantire circa 350 km di autonomia con una sola carica. Si differenzia dagli altri due allestimenti anche per la velocità di ricarica, leggermente più lenta, in grado di assorbire fino a 6,7 kW in corrente alternata e fino a 117 kW in caso di corrente continua.

Questo allestimento include già tutta la tecnologia di sicurezza attiva per la guida di tutti i giorni. Se invece cerchi maggiori prestazioni e autonomia, ti consigliamo di valutare MG4 allestimento Comfort e Luxury, entrambi dotati di una batteria più grande da 64 kWh e 204 cavalli di potenza. Entrambi sono in grado di caricarsi più rapidamente rispetto allo Standard, in quanto sono in grado di assorbire fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 135 kW se ci si collega alle colonnine a corrente continua.

Ma le differenze tra i tre allestimenti disponibili per la MG4 sono molteplici e ti invitiamo a scoprirle nel nostro video, dove il nostro consulente Nicolò Ugliengo ti aiuterà a capire quale potrebbe essere la migliore scelta per te.

Qualunque sia la tua decisione tra MG4 allestimento Standard, Comfort e Luxury, ti offrirà sempre prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida assolutamente unica e coinvolgente.

Se sei ancora indeciso su quale allestimento scegliere, richiedi una consulenza gratuita sul sito nuovaassauto.com al team di esperti MG Nuova Assauto o prenota un test drive. Anche della durata di due giorni così da essere sicuro che faccia proprio per te.

Non aspettare oltre! Scegli l’allestimento giusto e vivi un’esperienza di guida indimenticabile con la MG4 e MG Nuova Assauto a Gaglianico.