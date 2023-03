Rischio contaminazione da Listeria, il Ministero ritira un lotto di salame della Gabba Salumi

Nuovo richiamo alimentare per rischio microbiologico pubblicato sul sito del Ministero della Salute in data 29/03/2023 (la data del richiamo è 27/03/2023) e riguarda un salame.

Il richiamo riguarda un lotto di salame campagnolo a marchio Gabba Salumi per la possibile presenza di "Listeria monocytogenes". Il prodotto interessato è venduto in pezzi interi da 400 grammi con il numero di lotto 0312. Il salame campagnolo richiamato precauzionalmente per rischio microbiologico, è stato prodotto dall’azienda Gabba Salumi Srl nello stabilimento di Candelo, in provincia di Biella.

La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto.