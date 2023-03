Premio Maestri del Mestiere, vincono Camilla Fracassi ed Elena Arnaldi

Camilla Fracassi ed Elena Arnaldi sono le vincitrici della Terza edizione del Premio “Maestro di Mestiere”, strumento di promozione dell'artigianato artistico organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con l’Associazione Fatti ad Arte, e con il sostegno del Gal Montagne Biellesi.

La proclamazione oggi, giovedì 30 marzo, presso la Sala Convegni della Fondazione Crb.

Camilla Fracassi, restauratrice, si aggiudica la categoria Senior con il progetto “Maggiore Sicurezza”. “Un progetto molto sentito – commenta a caldo Fracassi – perchè la sicurezza nel restauro è molto importante sia per l'opera d'arte, che per noi restauratrici, che siamo a contatto con sostanze che non fanno bene”.

“Il mio progetto – continua Fracassi – riguarda la sicurezza nell'utilizzo di queste sostanze, in modo da pulire l'opera senza fare danni, ma anche per non fare male a noi stesse , utilizzandole in forma addensata con tutta una serie di precauzioni. Il progetto prevede l'acquisto di un macchinario che raccoglie i vapori nocivi. E, dal punto di vista dello stoccaggio, quindi della gestione di rifiuti e solventi, quindi a 360° dell'ambiente, l'acquisto di un armadio dove conservare queste sostanze che fanno parte del quotidiano dei restauratori”.

Nella categoria Rete di Artigiani vittoria per Elena Arnaldi con il progetto “Portagioie, la riscoperta della traduzione orafa biellese” , realizzato insieme alla sorella Anna. Un altro successo molto sentito perchè Elena e Anna stanno continuando l'azienda e la tradizione del padre, maestro orafo.

“Competenza, creatività, intraprendenza e attenzione alle giovani generazioni: sono questi i valori che vengono premiati quest’anno da “Maestro di Mestiere”. - dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris –Un progetto di cui la Fondazione è fiera e che oltre a sostenere il mondo dell’artigianato biellese ha saputo mettere in rete le risorse di altri soggetti come il GAL . I premi di quest’anno, che vedono protagoniste due donne artigiane, ci ricordano inoltre l’importanza della componente femminile in un mondo in cui la cura del dettaglio, la formazione continua e la capacità di portare la tradizione nel futuro sono elementi importantissimi”.

“Per Fatti ad Arte – sottolinea il Direttore Patrizia Maggia – il Premio Maestro di Mestiere, ha ancora una volta evidenziato la creatività, l’ingegno e l’operosità dei nostri Maestri Artigiani. Ci fa piacere pensare che questo Premio possa essere stimolo per l’espressione del loro talento e che la ricerca della Maestria e del “ben fatto” possa essere guida nella continua ricerca di bellezza e creatività. Di notevole livello i progetti presentati, tutti rispondenti alle tematiche richieste dal bando in particolar modo quelle legate alla sostenibilità e alla ricaduta sul territorio.”

“Maestri di Mestiere - aggiunge il Presidente del Gal Francesca Delmastro - si conferma una bella vetrina di creatività e anche di proposta delle tradizioni locali, che anche grazie al premio vengono offerte in forma più moderna e soprattutto rese accessibili ai tanti estimatori. Sono realtà fragili che meritano il supporto e l 'iniezione di visibilità ed energia che il Premio conferisce loro. Il GAL è ancora una volta soddisfatto di avere dato il proprio contributo ad un'iniziativa che sa andare oltre il semplice riconoscimento economico".