“Cittadella dello Sport” a Biella: c'è l'aggiudicazione dei lavori

La realizzazione della nuova "Cittadella dello sport", compresa nel quadrilatero tra viale Macallè, via Lombardia, via Piemonte e corso 53° Fanteria, fa un deciso balzo in avanti. Infatti la ditta Tipiesse di Bergamo si è aggiudicata la gara per l’intervento, che dovrebbe partire nelle prossime settimane.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo a disposizione, per un comune come quello di Biella, un finanziamento massimo di un milione e mezzo di euro, di cui il 60% destinato alla realizzazione di una nuova opera e il restante 40% per la manutenzione o rigenerazione degli impianti esistenti. L’amministrazione ha deciso di sfruttare l’area compresa tra il bocciodromo, la piscina Rivetti e i campi di corso 53° Fanteria. Il progetto prevede la realizzazione di due campi da padel: lo sport che ha unito il rigore del tennis al divertimento dei racchettoni da spiaggia e sta continuando ad avere un boom incredibile in tutto il Paese. Così in pochi anni si è passati da qualche centinaia di campi sparsi nella penisola agli attuali 5.201 (numero in continua crescita).

Oltre al padel l’area comprenderà due campi per il beach volley (la vicinanza con la piscina permetterà la perfetta interazione delle due realtà) e per finire un campo da calcetto in erba sintetica. Gli spogliatoi verranno realizzati “ZEB” (abbreviazione di Zero Energy Building – Edificio a Zero Energia) che permetterà di raggiungere il pareggio tra energia autoprodotta ed energia consumata grazie alla presenza di un sistema fotovoltaico e batterie, con ridotte emissioni di Co2.

Per la parte di ristrutturazione e rigenerazione di impianti esistenti è stato scelto di intervenire sulla tribuna di corso 53° Fanteria, al momento sprovvista di una copertura. Verrà anche sostituito l’impianto di illuminazione non più rispondente alle necessità e troppo impattante dal punto di vista dei consumi, con un notevole risparmio energetico.

“A dispetto di quanto è stato affermato da qualcuno, abbiamo assegnato i lavori entro il tempo utile richiesto dal PNRR, per cui nelle prossime settimane vedremo le ruspe in azione per la realizzazione dei campi e della tribuna: lavori attesi da tempo – spiega l’assessore allo sport, PNRR bandi Giacomo Moscarola -. Dopo aver concluso la prima parte di lavori relativi al campo di Chiavazza; mentre proseguono sia gli interventi allo stadio Pozzo Lamarmora, sia quelli al Biella Forum, a breve nascerà una nuova riqualificazione degli impianti cittadini, che renderà questa parte della città una vera e propria “Cittadella dello sport” all’interno di Biella. In poco più di un chilometro quadrato i cittadini potranno cimentarsi in una decina di discipline sportive diverse, in impianti moderni ed ecosostenibili”.