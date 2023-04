Trail della Diga, a Mongandro arriva il campione del Tor Des Geants Franco Collè

Due nuovi percorsi e il campione del Tor Des Geants Franco Collè. Sono queste le grosse novità dell'edizione 2023 del Trail della Diga, in programma domenica 2 aprile.

Ad annunciarle lo staff de La Vetta Running di Mongrando che ha scelto di triplicare la scelta per i podisti biellesi. Saranno presenti due tracciati per la competitiva: uno lungo 20 km con partenza alle 9.30; l'altro da 8 km con orario d'inizio alle 10. A seguire, avrà luogo la non competitiva da 8 km (anche con il cane, nordic-walking e camminatori). Tra gli iscritti risulta anche il valdostano Franco Collè, il tre volte vincitore del Tor Des Geants, la classica di trail da 330 km che si svolge nel mese di settembre in Valle d'Aosta.

Il ritrovo sarà al Polivalente di Mongrando. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 marzo, con ritiro dei pettorali, assieme alla raccolta delle iscrizioni last minute, il giorno stesso delle gare, dalle 7.30. Infine, gli organizzatori lanciano un appello, rivolto alla cura dell'ambiente: “Come al solito cerchiamo di essere i più rispettosi possibile verso il territorio che ci accoglie quindi il balisaggio è poco invasivo, la poca vernice usata è bio e scompare nel giro di un mese. Abbiamo scelto di rendere i percorsi fruibili tutto l’anno quindi abbiamo piantato dei pali e dei cartelli segnavia nei bivi e nei punti critici”.

Infine, ricco pacco gara, con ristori lungo i percorsi e gran finale con pizza e birra. C'è la possibilità di spogliatoi, deposito borse e docce.

Per info: 334.6925846, 334.8993788 e 347.4514114 o www.lavettarunning.com o irunning https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=41199&ts=19406