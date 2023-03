Tennistavolo, Stefano Torrero di TT Biella quinto a Moncalieri

Sabato 25 marzo erano in programma il singolo femminile di quinta e quarta categoria e il singolo maschile di sesta categoria.

Due le portacolori biellesi impegnate nelle gare femminili. Per Federica Prola, nella gara di quinta categoria, tutto facile sino all’incontro di finale. Nel girone, con la vittoria sulla piccola Marta Garello, e in semifinale contro l’atleta del S. Salvatore, Testa. Nell’incontro decisivo l’atleta biellese trova l’ossolana Antonietti, già incontrata, con esiti alterni, nel campionato di serie C, dalla quale soccombe in quattro set.

Lodovica Motta, nella gara di quarta categoria, supera il girone, battuta da Vaj, con la vittoria su Dompè. Nel tabellone poi, si ferma , perdendo con a Palazzo. I due incontri da cui è uscita sconfitta, si sono entrambi conclusi alla “bella”, come spesso è successo quest’anno per Lodovica: la portacolori del TT Biella ha sinora disputato 50 partite, con una percentuale di vittoria del 56%; di queste partite, nove si sono concluse al quinto set, con un bilancio di tre vinte (33,3%) e sei perse. Osservando il valore degli avversari (atleti come Roggeri, Furno, Pronesti e, appunto, Vaj e Palazzo, tutti dotati di buon bagagllio tecnico e grande esperienza), non si può tuttavia parlare di “sindrome del quinto set”. Certamente dispiace arrivare vicino alla vittoria e poi rimanere con un pugno di mosche. Ma verrà certamente il tempo dell’inversione di tendenza.

Quattro i maschi ai nastri di partenza. Federico Arno, in grande forma, s’impone agevolmente nel girone con le due vittorie in tre set su Cervini e Di Stefano; ancora un successo, al primo turno del tabellone finale, su Bosso, per poi fermarsi, nei sedicesimi, per mano del bravo Cesano, portacolori del Verzuolo.

Grande prestazione di Gabriele Carisio: nonostante la sconfitta patita da Tortone, la vittoria nel girone, contro il più quotato Tabor, gli spalanca le porte per la fase successiva ad eliminazione diretta. Qui viene poi battuto dall’eporediese Neuteboom. Gilberto Rollino parte come testa di serie numero tre.

Tutto facile nel girone con i successi su Albertazzi e Gatti. Ancora una comoda vittoria al primo turno della fase a eliminazione diretta contro Leone, per poi chiudere il proprio percorso battuto da Livrieri.

Stefano Torrero è artefice di una grande prestazione. Girone superato con le vittorie su Sabolo (facile) e su Salerno (molto sofferta). Nel tabellone ancora tre successi su Garzena, su Cucinella e sul cussino Mensa. Viene poi fermato, nei quarti, dal portacolori del CRDC, Marino, ma entrando nei primi 8 su più di 90 atleti.

Domenica 26 marzo le gare maschili erano riservate agli atleti di quinta e quarta categoria. Gli atleti del TT. Biella, “i quattro moschettieri”, hanno tutti disputato la gara di livello superiore. David Dabbicco, testa di serie numero cinque, non trova alcuna difficoltà nel girone dove vince in tre set sia contro Sperti che Matta. Ancora un turno facile nel tabellone, in tre set su Piazzolla. Si ferma quindi negli ottavi, dall’enjoyno Giolito (-7/9/-7/7/6), atleta di un certo rilievo. Fabio Cosseddu supera il girone con la scontata sconfitta dall’albese Racca e la bella vittoria in quattro set sul patron dell’Enjoy, Lovaldi. Nella fase successiva si ferma al primo incontro (sedicesimi) contro il giovane Dondana.

Gran bel torneo per Matteo Passaro; nel girone si supera, con la vittoria (attesa) su Papapietro e quella (assolutamente non scontata) contro il più quotato Rossi. Ancora un bel risultato nel tabellone a eliminazione diretta contro il padrone di casa Selmi, per poi fermarsi, negli ottavi, contro il forte difensore Racca solamente, però, al quinto set (7/-9/5/-6/7).

Anche per Tommaso Sorrentino si è trattato di una bella performance. Girone superato in prima posizione con la sofferta vittoria su Audino (7/5/-12/-7/11) e quella, tanto inattesa quanto gradita, sull’ostico Lo Passo (-6/10/-7/10/3). Nella fase successiva ancora una vittoria su Salerno per poi fermarsi, anche lui, negli ottavi, contro il più quotato Berti.

Nel complesso i dieci rappresentanti del TT Biella hanno ben figurato, disputando in tutto 38 partite e vincendone 25, con un’ottima percentuale del 65,8%. Le condizioni di forma sono ancora a un buon livello, il che è beneaugurante per i prossimi impegni di campionato.

Per informazioni sulle attività del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it