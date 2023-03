Successi in gara e importanti soddisfazioni per gli atleti Bi Roller

Grandi successi e soddisfazioni in questi giorni per gli atleti della ASD Bi Roller Pattinaggio Biella. Domenica scorsa, 26 marzo, 4 atleti delle categorie Giovanissimi ed Esordienti, alla loro seconda esperienza di gara nel giro di pochissimi giorni, accompagnati dagli allenatori Elisa Montangero, Martina Loss Robin e Guglielmo Sangiorgi, si sono messi in gioco nel Campionato Regionale su pista piana che si è disputato al Palapajetta di Biella gareggiando in 3 tipi di gare e ottenendo buoni risultati.

Il più piccolo Alex Botezatu, categoria Giovanissimi, ha conquistato un preziosissimo 3° posto nella gara di destrezza, 6° posto nella 2 giri sprint e 7° posto nella ara lunga di 5 giri. Valentina Mascolo, categoria Esordienti, ha conquistato il 10° posto nella gara lunga da 8 giri, è arrivata 12° nella gara di destrezza e 14° nella 2 giri sprint. Bravissimi anche i due atleti maschi della rispettiva categoria, Esordienti: Cristian Crovella ha conquistato un ottimo 7° posto nel giro in destrezza e ha portato alla fine con determinazione e concentrazione la 2 giri sprint e la gara lunga da 8 giri.

Stefano Minichiello, probabilmente a causa dell’agitazione ha sbagliato il percorso di destrezza ed è stato vittima di una caduta nella gara lunga non riuscendo quindi a rendere al meglio ma ottenendo comunque ottimi risultati: 10° posto nella 2 giri sprint e 11° nella lunga da 8 giri. Al termine delle gare, sono stati tantissimi i principianti Bi Roller che dopo aver fatto il tifo durante il pomeriggio alle gare dei compagni, hanno partecipato, accompagnati dai maestri, alla cucciolata di 1 giro di pista (ma anche 2 o 3 giri per qualcuno particolarmente appassionato e veloce...).

Lunedì 27 marzo, invece, i due atleti Bi Roller della categorie Allievi, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi, sono stati convocati dal CT della nazionale Massimiliano Presti per partecipare ad un allenamento collegiale di categoria delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia a Bellusco. Per loro, un’importante occasione per dimostrare il proprio valore in prove cronometrate di fronte al CT e ad allenatori di diverse squadre e confrontarsi con atleti di pari categoria di altre regioni d’Italia.

La stagione delle gare è iniziata e sono molti gli appuntamenti che attendono gli agonisti delle rotelle biellesi Bi Roller: il prossimo appuntamento è per la prima tappa del Circuito Interregionale CNO in programma per il giorno di Pasquetta con il Trofeo di Primavera a Paderno d’Adda, a cui seguirà il campionato Regionale su Pista sopraelevata per le categorie R12RAJS a Torino, programmato per il 16 aprile e la settimana successiva, dal 20 al 23 aprile, con il Trofeo internazionale di Geisingen in Germania a cui parteciperanno 7 atleti Bi Roller. Insomma, go go go Bi Roller! Facciamo un grande in bocca al lupo per una stagione agonistica di successi a tutta Bi Roller e, come sempre, ringraziamo Acqua Lauretana e Sellmat che ci sostengono.